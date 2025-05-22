Murat Aci'nin eşinden 100 milyon açıklaması

İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart 2024 tarihinde, Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında, Aci'nin eşinin davadan çekilmesini tartışılıyor.

Olaya neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı. Timur Cihantimur'un iadesi gündemdeyken, Türkiye'deki mahkemede ilginç bir gelişme yaşandı.

Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, hem Timur Cihantimur hem de Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair bir dilekçe sundu.



Şükriye Aci'nin avukatı Ahmet Aslan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayetten vazgeçme dilekçesinde, Şükriye Aci'nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı belirtildi.

100 MİLYON TL İDDİASI

Şükriye Aci'nin şikayetten vazgeçmesi karşılığı 100 milyon lira aldığı ileri sürüldü. Aci, böyle bir para almadığını ileri sürerken, "Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için söylüyor. Kesinlikle böyle olağanüstü para almadım. Ben hakkımız olan, oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacağımız olan parayı bu şekilde almış oldum ve davanın da düşmeyeceğinin, kamu davasının bilincinde olarak zaten yeterince de yıpranmış olarak, hem eşinin ailesi tarafından hem de psikolojik yıpranmış olarak davada bu şekilde çekilmiş oldum." dedi.

Şükriye Aci'nin avukatı Ahmet Aslan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayetten vazgeçme dilekçesinde, Şükriye Aci'nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı belirtildi.

Dilekçede, "Bu sebeple müvekkil, şüpheliler Ayşe Ceren Saltoğlu, Adem Kızıltepe, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'a yönelik şikayetinden vazgeçmiş olup, adı geçenlerin soruşturmaya konu olaydan ötürü yargılanması muhtemel davaya katılma talebi de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.



Müştekilerin sunduğu dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması da dikkat çekti.Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise davadan vazgeçmediklerini söyledi.

Baba Özer Aci NTV'ye verdiği röportajda, hukuk mücadelelerinin oğullarının davasının emsal dava teşkil edene kadar

devam edeceğinin altını çizdi.



Baba Aci, "Ailesi davadan vazgeçti diye çıktı bu doğru değil. Biz oğlumun ailesi olarak annesi ve babası ebeveynleri olarak asla ve asla davadan vazgeçmeyeceğiz. Davanın yasal yürütücüsü hem Şükriye hanımdı hem bizlerdik hem de yaralılarda şurada hukuki kısmı bilmiyorum ama bu saatten sonra ne olacak? Biz davamızdan vazgeçmedik dava dilekçemiz dosyada duruyor." dedi.