Murat Ağırel kimdir? Gazeteci Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

Murat Ağırel, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Genellikle yolsuzluk iddialarıyla ilgili yazıları kaleme alan ve Dilan Polat davasındaki söylemleriyle de dikkat çeken gazeteci Murat Ağırel, son olarak ölümle tehdit edildiğini duyurmuştu. Peki, Murat Ağırel kimdir? Gazeteci Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

Murat Ağırel kimdir? Gazeteci Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

Murat Ağırel, 23 Eylül 1980'de Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğrenimini, doğup büyüdüğü Ceyhan ilçesinde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu.

2006 yılında "Biz kaç kişiyiz?" adlı sivil toplum platformu kuruculuğunu ve İstanbul İl Başkanlığını yapan Ağırel, ileriki zamanlarda "Memleket Sevdalıları Derneği"ni kurdu ve genel başkanlığını yaptı.

2008 yılında Ergenekon davaları sürecinde gözaltına alındı. İki gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlandı ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar daha sonra Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada 2019 yılında beraat etti.

2018 yılı genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı oldu, fakat seçilemedi.

Günümüzde Yeniçağ Gazetesi'nde yazarlık yapmakta ve Halk TV'deki çeşitli televizyon programlarına katılmaktadır. Köşe yazılarında ve kitaplarında, genellikle 'deki yolsuzluk iddialarını incelemektedir.

Dilek Ağırel'le evlidir ve biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.

Öne Çıkan Video

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirildi

TÜRKİYE HABERLERİ

Vinç malzeme taşırken yan yattı

Vinç malzeme taşırken yan yattı

Adana'da kan donduran olay: Bekçiler önce defalarca cinsel istismarda bulunmuş sonra para karşılığı pazarlamış

Adana'da kan donduran olay: Bekçiler önce defalarca cinsel istismarda bulunmuş sonra para karşılığı pazarlamış

Çankırı'da kaza: Virajı alamayan otomobil takla attı

Çankırı'da kaza: Virajı alamayan otomobil takla attı

Beylikdüzü D-100'de araç yangını: Trafiğe kapatıldı

Beylikdüzü D-100'de araç yangını: Trafiğe kapatıldı

Amasya'da süt yüklü tanker, TIR'a çarptı: 1 yaralı

Amasya'da süt yüklü tanker, TIR'a çarptı: 1 yaralı

D-100’de 12 gün sürecek çalışma: Edirne ve Ankara yönü kademeli olarak kapanacak

D-100’de 12 gün sürecek çalışma: Edirne ve Ankara yönü kademeli olarak kapanacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...