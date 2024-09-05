Murat Ağırel kimdir? Gazeteci Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

Murat Ağırel, 23 Eylül 1980'de Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğrenimini, doğup büyüdüğü Ceyhan ilçesinde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu.



2006 yılında "Biz kaç kişiyiz?" adlı sivil toplum platformu kuruculuğunu ve İstanbul İl Başkanlığını yapan Ağırel, ileriki zamanlarda "Memleket Sevdalıları Derneği"ni kurdu ve genel başkanlığını yaptı.



2008 yılında Ergenekon davaları sürecinde gözaltına alındı. İki gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlandı ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar daha sonra Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada 2019 yılında beraat etti.



2018 yılı genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı oldu, fakat seçilemedi.



Günümüzde Yeniçağ Gazetesi'nde yazarlık yapmakta ve Halk TV'deki çeşitli televizyon programlarına katılmaktadır. Köşe yazılarında ve kitaplarında, genellikle Türkiye'deki yolsuzluk iddialarını incelemektedir.



Dilek Ağırel'le evlidir ve biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.