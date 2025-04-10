Murat Ağırel ve Timur Soykan, adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilere, "Flash Haber TV"​​​​​​​ kanalının devri ve satın alınması konusunda tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınmışlardı.

Polis, dün sabah saatlerinde iki gazetecinin evinde arama yaptı.

Ağırel ile Soykan'ın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade verme işlemleri tamamlandı. İki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.



Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Timur Soykan ve Murat Ağırel, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

FLASH TV'NİN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yasadışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla halen cezaevinde bulunan, el konulan Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork, Flash Tv'nin satın alma sürecinde Soykan ve Ağırel'in tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını öne sürdü. Sonrasında bu iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazetecilerin gözaltına alınmasına neden olan şikayetin sahibi Erkan Kork, yasadışı sanal bahis ve mali usulsüzlük iddiasından 17 Mart'ta tutuklandı.



Yasa dışı bahis baronları ile birlikte haksız kazanç elde ettiği belirtilen zanlıların satın aldıkları şirketlerle o gelirleri aklamaya çalıştığı öne sürüldü.



Flash TV ile birlikte Bank Pozitif ve Payfix'in de aralarında bulunduğu pek çok şirkete el konuldu. Şirketlerin sahibi Erkan Kork ile birlikte 20 şüpheli tutuklandı.

