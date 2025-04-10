Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınma sebepleri arasında şüphelilerin delilleri yok etme, değiştirme ve gizleme ihtimali gösteriliyor.

Sabah saatlerinde polis ekiplerinin iki gazetecinin evinde arama yaptığı belirtildi.

Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltı süresinin 24 saat olduğu ancak bu sürenin savcılık kararıyla uzatılabileceği belirtiliyor.