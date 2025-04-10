Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama talebi
"Tehdit" ve "şantaj" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilere, "Flash Haber TV" kanalının devri ve satın alınması konusunda tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındılar.
Polis, sabah saatlerinde iki gazetecinin evinde arama yaptı.
İki gazeteci, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine götürüldü.
Ağırel ile Soykan'ın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade verme işlemleri tamamlandı. İki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
Timur Soykan ve Murat Ağırel tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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