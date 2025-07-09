Murat Çalık için hastalık nedeniyle tahliye talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 23 Mart'ta tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın avukatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Açıklamada Çalık'ın 7 Temmuz'da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan sağlık raporunda yeniden kan kanseri (lösemi) geçirme riskinin çok yüksek olduğu belirtildi.



Cezaevi koşullarının Murat Çalık için uygun olmadığının belirtildiği açıklamada, tahliye çağrısı yapıldı.



Çalık 4 Haziran'da Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.