Murat Çalık tekrar cezaevine gönderilecek
Sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 19 günlük hastane sürecinin ardından yeniden cezaevine gönderilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan CHP'li Murat Çalık, İzmir Buca Cezaevi'nden hastaneye sevk edilmişti.
Çalık 18 Temmuz'dan bu yana hastanede tedavi görüyor. Kanser geçmişi olan Murat Çalık'ın, hastalığının nüksetme riskine dair rapor hazırlanmıştı.
HASTANE SÜRECİ TAMAMLANDI, ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Ancak Adli Tıp Kurumu biyopsinin tekrar yapılmasına karar verdi. Çalık'ın tahliye talebine ilişkin hastane raporu tamamlandı.
Murat Çalık'ın tahliye edilip edilmeyeceği Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kararla netleşecek.
Hastanedeki işlemleri tamamlanan Çalık yeniden Buca Cezaevi'ne gönderilecek.
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