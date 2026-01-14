Murat Çalık ve Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu nasıl? Özgür Özel açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın boynunda tespit edilen kitle ameliyatla alındı. Çalık'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çalık'ın sağlık durumu hakkında bilgi verip serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Yeni bir kitle oluştuğunu ve o kitlenin aldığını ifade eden Özel, "Yüreğimiz ağzımızda laboratuvarın sonucunu bekleyeceğiz." dedi.

Çalık için yazılan ilk raporun tahliye için yeterli olduğunu dile getiren Özel, "Ama yeni sevk sırasında hastane üzerinde oluşturulan baskı sonucunda ikinci rapor o doğrultuda olmadı. Bugün cezaevinde 301'inci günü." açıklamasında bulundu.

KAHRAMAN İÇİN ÇAĞRI

Özel, Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Karaman'ın sağlık durumuna ilişkin de açıklama yaptı.

Kahraman'ın yeni bir atak geçirdiğini dile getiren Özel, "Kortizon yüklemesi yapmışlar. Başka yatan hastalara yer açmak için 15 günlüğüne cezaevine yollayacaklar. Anayasa Mahkemesi'nin kararları herkes için bağlayıcıdır. Ölümüne içeride tutuyorsunuz." dedi.