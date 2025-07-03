Murat Çalık yarın ameliyat olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklanan ve cezaevine girdikten sonra sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak.

Murat Çalık yarın ameliyat olacak

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında yeni gelişme var.

23 Mart'ta tutuklanan Çalık cezaevine girdikten sonra 18 kilo verdi. Avukatları ise sağlık durumunun hapishane koşulları için uygun olmadığını, akut lösemi ve hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

HASTALIĞI NÜKSETTİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın hastalığının nüksettiği belirtildi.

Yarın da ameliyata alınacağı öğrenildi.

Murat Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.

Murat Çalık için tahliye talebi

Murat Çalık için tahliye talebi

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