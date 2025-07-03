Murat Çalık yarın ameliyat olacak

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında yeni gelişme var.



23 Mart'ta tutuklanan Çalık cezaevine girdikten sonra 18 kilo verdi. Avukatları ise sağlık durumunun hapishane koşulları için uygun olmadığını, akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

HASTALIĞI NÜKSETTİ



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın hastalığının nüksettiği belirtildi.



Yarın da ameliyata alınacağı öğrenildi.



Murat Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.

