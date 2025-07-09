Murat Çalık yeniden hastaneye sevk edildi

Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında yeni gelişme var.

23 Haziran'da sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden hastaneye sevk edilen ve bir operasyon geçiren Murat Çalık dün cezaevine gönderilmişti.

Çalık bugün tekrar rahatsızlandı ve yeniden hastaneye sevk edildi.



Daha önce iki kez kanser geçiren Murat Çalık'ın cezaevi sürecinde 18 kilo verdiği öğrenildi.

CHP MİLLETVEKİLİ KAYA: CEZAEVİNDE 20 KİLO KAYBETTİ

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3,5 aydır cezaevinde bulunan Çalık'ın, geçmişte lösemi ve lenf kanseri gibi çok ağır hastalıklarla mücadele ettiğini anlattı.



Çalık'ın, cezaevinde 20 kilogram kaybettiğini ifade eden Kaya, "Cezaevi koşulları bu hastalıkların nüksetmesine neden olmaktadır. Başkanımızın avukatları sağlık durumu nedeniyle tahliye talebinde bulundular. Cezaevi yönetimi de kendisini İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Sağlık Kurulunun tetkikleri sonucunda hazırlanan rapora göre, Başkanımızın yüksek risk seviyesinde lösemi hastası olduğu tespit edildi ve cezaevi koşullarının mevcut durumu için uygun olmadığı belirtildi. Rapor da Adli Tıp Kurumu'na gönderildi." değerlendirmesinde bulundu.



Çalık'ın rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Kaya, Çalık'ın tutuksuz yargılanmasının bir insanlık meselesi olduğunu belirtti.



Çalık'ın avukatları "Sağlık durumu cezaevi şartlarına uygun değildir ve kanser geçirme riski çok yüksektir." açıklamasını yapmıştı.



Murat Çalık'ın kemik iliğinden alınan parçada lösemiye işaret eden hücrelerin sınır değerde olduğu ve bağışıklığının düştüğü belirtildi.



Çalık'ın sağlık durumu nedeniyle cezaevinden tahliye edilip edilmeyeceğine Adli Tıp Kurumu karar verecek.



Çalık, 4 Haziran'da İstanbul'daki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi'ne nakledilmişti.

Murat Çalık, cezaevinde sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından 23 Haziran'da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

