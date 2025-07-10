Murat Çalık'a anjiyo yapıldı

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, göğüs sıkışması nedeniyle dün hastaneye sevk edildi ve koroner yoğun bakıma alındı.



Çalık'a bu sabah anjiyo yapıldı.



Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık cezaevi sürecinde 18 kilo verdi ve sağlık sorunları başladı.



İzmir'de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hazırlanan sağlık raporunda, lösemiye işaret eden hücrelerin sınır değerde çıktığı belirtildi.



Cezaevi şartlarının löseminin nüks etmesine ve hayati tehdit oluşturabilecek enfeksiyon riskine neden olabileceği vurgulandı.



Çalık için avukatlarının tahliye talebi var. Kararı Adli Tıp Kurumu verecek.