Murat Çalık'ın tutukluluk değerlendirmesi yapılacak

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 3 ayı aşkın süredir tutuklu bulunıyor.



16 gün hastanede yatan Çalık, hastaneden cezaevine götürüldüğü günün ertesinde yeniden rahatsızlanmıştı. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık için bugün tutukluluk değerlendirmesi yapılacak.



Hastanenin kanser nüksetme riskinin yüksek olduğuna dair verdiği rapor da Adli Tıp Kurumu'nda.



Adli Tıp Kurumu, Çalık'ın sağlık durumu nedeniyle tahliye edilip edilmeyeceğine karar verecek.