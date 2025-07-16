Murat Çalık'ın Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandı

Üç ayı aşkın süredir tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçtiğimiz günlerde anjiyo olduktan sonra koroner yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.



Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık için aylık tutukluluk değerlendirmesinde devam kararı çıkmıştı.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ



Çalık sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



Cezaevi aracıyla içeri alınan Çalık yaklaşık 3 saat içeride kaldı. İşlemleri tamamlanan Çalık aynı cezaevi aracıyla Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

"SAVCILIĞIN TAHLİYE KARARI VERECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ"



İşlemleri sırasında Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen avukatı Melih Koçhan konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



Koçhan, "Şu anda Adli Tıp’ın bir süreci var. Nasıl bir karar çıkacak, yeniden bir tetkik yapılacak mı yoksa sağlık kurulunun vermiş olduğu tam teşekküllü hastane raporunu göz önüne alarak bir muayene sonuç bir karar mı verecek takip edeceğiz." dedi.



"Savcılığın talebimizi değerlendireceğini düşünüyoruz. Üç defa başvuru yaptık. Buradan olumlu bir karar çıkarsa savcılığın tahliye kararı vereceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullanan Koçhan, "Nereye götürüldüğünü hiç bilmiyorum. 'Başkan çıkıyor' diye bir söylem oldu ama içinde mi değil mi bilmiyorum. Buraya getirilirken de bir bilgimiz olmadı, yüksek güvenlikli bir cezaevi olduğu için". diye konuştu

