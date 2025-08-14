Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dile getirdiği "İBB soruşturmasında rüşvet" iddiası hakkında soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



"14 Ağustos 2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

ÖZEL'İN İDDİALARI NEYDİ?



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.



Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulundu. CHP liderinin iddialarının odağında tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci vardı.

Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini öne sürdü.

CHP lideri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u göreve çağırdı.

MÜCAHİT BİRİNCİ DE AÇIKLAMA YAPTI



İddiaların odağındaki Birinci de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Birinci, "Şu zırvaların bir bitsin, sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak." dedi.



BAKAN TUNÇ: ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYOR



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Adalet Bakanı Tunç, Özel'in yargıda borsa varmış gibi bir algı yaratmaya çalıştığını söyledi.



Özgür Özel'in yargıya yönelik tehdit ve dezenformasyon içeren beyanlarının yeni olmadığını belirten Bakan Tunç, "Maalesef CHP son zamanlarda yalan üretim merkezine dönüştü. Yalanlarla kamuouyunu etkileyebileceklerini zannediyorlar ama nafile hakikat ortadan kalkmaz." yorumunu yaptı.



