Murat Kartal cinayeti: Elleri kelepçeli halde çukura attık

ÖLEN BAYBAŞİN'İ SUÇLADILAR



Sanık Metin Atalan da savunmasında şunları söyledi:



"Yavuz Yavuztürk dayıma o gün telefon geldi, sinirlendi. Birlikte yola çıktık. Bilmediğim bir yerde beklerken polis olduğunu anladığım iki kişi Murat Kartal'ı getirdi. Arabaya soktular. Dayım, 'Bizden habersiz polislerle iş çevirmişler' dedi. Sonra şatoya geçtik. Daha sonra şatoya Mehmet Selim Baybaşin geldi. Gelir gelmez şahsın nerede olduğunu sordu. Sonra bize kızarak, 'Siz buradan uzak durun' dedi. Mehmet Selim Murat'a, 'Sen benim yeğenimi nasıl öldürürsün' diye hakaret etti. Sonrasında aracın içerisinde de Mehmet Selim Murat'a kızıyordu. Aracı Faysal sürüyordu, yanına ben oturdum, arkada da Murat Kartal ile Mehmet Selim vardı. Murat hayattaydı, oturuyordu, darp edilmemişti. Şatonun dışına çıktık yanımızdan ekip arabası geçince, Faysal üzerindeki silahı dışarı attı. Biraz daha ilerleyince Mehmet Selim burada durun dedi. Murat'la Mehmet Selim aşağı indi, bizi de şatoya gönderdi. 15-20 dakika sonra Yavuz şatoya döndüğünde, şahsı metrobüse bıraktığımızı söyledik. Sonra Faysal'ın attığı silahı aramaya gittik. Murat arabaya ilk bindirildiğinde elleri kelepçeliydi, daha sonra kelepçesini kim açtı bilmiyorum"



O sırada sanık avukatı söz alarak "Google'a Mehmet Selim Baybaşin yazdığımda, atlı fotoğrafı çıkıyor. Bu kişi geçen yıl ölmüş. Sanığa bu fotoğraf gösterilebilir mi?" diye sordu. Sanık Atalan da fotoğraftaki kişinin şatoya gelen Mehmet Selim Baybaşin olduğunu söyledi. Mehmet Emin Baybaşin ise fotoğraftaki kişinin Ali Rıza ağabeyinin oğlu olduğunu söyledi.



"ADAM GEBERMİŞ GİTMİŞ BU KONUYU KAPATALIM"



Murat Kartal'ı gözaltına alan polislerden sanık Erdem Öntürk yaptığı savunmada, sanıklardan Yavuz Yavuztürk'ün Murat Kartal'a ulaşmak için kendisinden yardım istediğini anlatarak, "Bana Murat Kartal'ın telefon numarasını verdi. Ben de meslektaşım Fatih'ten yardım istedim. O da Murat Kartal'ın fotoğrafını ve evraklarını buldu. Olay günü Murat Kartal'a bir kafenin dışında ulaştık. Kendisine ifade vermesi gerektiğini söyledik. O da 'Tamam' deyip, araca bindi. Sonra Yavuz'u aradık ve buluştuk. Murat Yavuz'u görünce, 'Beni polise mi aldırtıyorsunuz?' dedi. Birbirlerinin üstüne yürüdüler" dedi.

Gizemli kazının ayrıntıları ortaya çıktı: Polis gözaltına alıp çeteye teslim etti Haberi Görüntüle Sanık Öntürk, "Biz de gidecektik fakat Fatih'in omzu kötü olunca gitmemeye karar verdik. Biz Silivri'ye dönünce Yavuz Yavuztürk'ün yeğeni Hasan beni aradı. Bana, 'Adam gebermiş gitmiş bu konuyu kapatalım' dedi. Benim dünyam başıma yıkıldı. Fatih'le birlikte kurban mı olduk diye düşündüm. Ne olduğunu netleştirelim diye kolluk birimlerine gittik. İyi niyetimizin kurbanı olduk" dedi.



Mahkeme duruşmaya yarın devam edileceğini belirterek, ara verildiğini açıkladı.



İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Şubat 2022'de cesedi Büyükçekmece'de bulunan Murat Kartal'ın, şüpheliler tarafından tasarlanarak öldürüldüğü belirtildi.



Şüpheliler eski milletvekili Abdulsamet Turgut, Mehmet Emin Baybaşin ve Yavuz Yavuztürk'ün aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli iki polis memuru Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş hakkında ise ayrıca 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.