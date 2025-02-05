Murat Kemal Yetişen kimdir?

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi. Çıkan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıklandı.



MSB'DEN MURAT KEMAL YETİŞEN AÇIKLAMASI



Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.



MURAT KEMAL YETİŞEN KİMDİR?



Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen Aydın'da dünyaya geldi.



Aydınlı Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43), Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit oldu.



Acı haber şehidin Efeler ilçesindeki ailesine Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.



Şehidin naaşı, yarın ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek.



Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.



