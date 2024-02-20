Murat Kurum: 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz

''GENCİMİZ İŞ KURMAK İÇİN PROJE ÜRETMİŞ AMA SERMAYE DESTEĞİNE İHTİYACI VAR''

İBB olarak 1 Nisan sabahı gerek Teknopark İstanbul'la gerekse diğer teknoparklarla bağlantılı olan ve 39 ilçede gençliğe bu imkanları sunabilecekleri paylaşımlı ofisleri ve kuluçka merkezlerini hızlı şekilde kuracaklarını aktaran Kurum, "Gençlerimiz isterlerse o kuluçka merkezinden faydalanabilecekler. Diyelim ki laboratuvar ortamında test yapması gerekiyor. Gelecek, Teknopark İstanbul'la o süreci yöneteceğiz. Gencimiz iş kurmak için proje üretmiş ama sermaye desteğine ihtiyacı var. O desteği vermek için 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." diye konuştu.



Murat Kurum, gençlerin mutlu olduğu bir İstanbul hayali kurduklarını, bunun için üretimi destekleyen tarafta olacaklarını kaydetti.



"BU İŞLERİ YAPMAK İÇİN BİR AMACINIZ, HAYALİNİZ OLURSA KAYNAĞI DA BULURSUNUZ"



Bütçe ile ilgili eleştirilere ilişkin de değerlendirme yapan Kurum, "Parayı nereden bulacaksınız?' diyorlar. Az önce girişimcilerimizi dinledik. Sadece buraya bugüne kadar 5 milyar liraya yakın bir girişimci desteği olduğunu arkadaşımız ifade etti. 5 milyar lira girişim desteği alan bir yer kendi masrafını da birçok masrafı da çıkarır. Siz dertli olursanız, bu işleri yapmak için bir amacınız, bir hayaliniz olursa kaynağı da bulursunuz. Biz de inşallah gençlerimizle bu süreci yürütmek, geleceği birlikte inşa etmek için kararlı bir şekilde bu süreci sizlerle yürütüyor olacağız." ifadelerini kullandı.