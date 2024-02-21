Murat Kurum: Deprem en büyük gerçeğimiz

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, bu kapsamda Arnavutköy ilçesindeki Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti, iş insanlarıyla buluştu.

Kurum'un gündeminde olası İstanbul depremi vardı, CHP'li yöneticileri eleştirdi.

''İSTANBUL'DAKİ SIKINTI MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR''



Murat Kurum şöyle konuştu:

''Deprem bizim en büyük gerçeğimiz bunu bilim insanları söylüyor 1,5 milyon riskli konutun 600 bininin acileni dönüştürülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. 1 Nisan sabahı görevi bırakacak CHP'li başkan '650 bin konut olmasa da olur.' diyor. Böyle talihsiz bir açıklama yapıyor. Bu yöndeki projeleri yatırımları gereksiz görüyor. 5 yıllık süreçte çalıştaydan öteye gidememiş bir kişiden başka bir şey beklemeyiz. İstanbul tüm illere bakar ama Allah göstermesin İstanbul'daki bir sıkıntı milli güvenlik meselesidir böyle tiye alınacak bir iş değildir.''

''KİRLİ BİR OYUN DÖNÜYOR''



Murat Kurum, CHP ve DEM Parti arasında ''milletin gözünden kaçırılmaya çalışılan bir iş birliği olduğunu'' da savundu.

Kurum, ''Kirli bir oyun dönüyor. Kent uzlaşısı gibi bir kavramın altında kirli bir iş birliğinin senaryo siyasetinin uygulanmaya çalışıldığını hep birlikte görüyoruz ama aslında milletin bunu farketmesinden korkuyorlar. Pazarlıklarla yaptıklarını iş birliğini gözden kaçırmaya çalışıyorlar. İlkesiz bir siyasetle seçim sürecini sabote etmeye çalışan bir ittifak var. Milletimiz bur kirli siyaset oyunlarına prim vermemiştir bundan sonra da vermeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

