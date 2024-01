Murat Kurum: İBB’de işe alımlarda yüzde 25 gençlik ve yüzde 25 kadın kotası koyacağız

100 BİN LİRA SERMAYE DESTEĞİ



İlk kez evlenecek ihtiyaç sahibi gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceklerini belirten Kurum, girişimci gençleri de destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Kurum, “Eğitimini alan, yeni iş kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. 39 ilçede 100 bin gencimize hizmet verecek paylaşımlı ofisler oluşturacağız.” dedi.



Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 10 bin TL destek ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.



“TAM ZAMANLIK BELEDİYECİLİK”



“31 Mart akşamı İstanbul’u yeniden ehil ellere teslim edeceğiz” diyen Kurum, “Her zaman vatandaşımızın, gençlerimizin yanında olacağız. Tam zamanlı belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Sadece boş zamanlarında belediyeye uğrayan değil her zaman milletinin, gencinin, kadınının, İstanbul’un yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız.” ifadelerini kullandı.



“YENİDEN YÜKSELİŞ DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ”



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kurulacak olan “Gençlik Meclisi” ile ilgili konuşan Kurum, “31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Kuracağımız gençlik meclisinde her alandan, her meslek dalından sizleri temsil edecek genç arkadaşlarımız olacak.” dedi.

