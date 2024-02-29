Murat Kurum: İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum bu kapsamda, Mahmutbey Selanikliler Derneği'nde gençlerle bir araya geldi.

GENÇLERE 100 BİN LİRA SERMAYE DESTEĞİ VAADİ



İş kurmak isteyen gençlere destek vereceklerini söyleyen Kurum, gençler için paylaşımlı ofislerin yapılacağını belirterek, "Gençlerimize ilişkin projelerimizi açıkladık. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." diye konuştu.

''KAYNAKLARIMIZI DOĞRU KULLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ''



İstanbul'un kaynaklarının doğru kullanılması durumunda kente yeteceğini aktaran Kurum, "İstanbul kendisinin dışında 81 ilde izi olan bir şehrimiz. O yüzden biz kaynaklarımızı doğru kullanmaya çalışacağız. Doğru insanlarla liyakatli kadrolarla çalışarak hizmetleri yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE HİZMET ETMEKTEN BAŞKA BİR AMACIMIZ YOK''



Kurum, hiçbir zaman bahane üretmeden, sadece işini yaptığını ve reklam siyaseti peşinde olmadığını vurgulayarak, "El birliği içerisinde bizim tek hedefimiz İstanbul'a, İstanbul'un gençliğine hizmet etmek. İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet etmekten başka bir amacımız yok. Geçmişte de hiçbir zaman reklamların peşinde koşmadım, algı üretmedim, bahane üretmedim. İşim neyse o işimi yapmaya çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.

''BU DEPREM ŞEHRİNDE ÖNCELİĞİN DEPREM OLMASI LAZIM''



İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu dile getiren Kurum, "Bu deprem şehrinde önceliğin deprem olması lazım. Deprem dönüşümü olması lazım. Bağcılar'da bugün 3 tane dönüşüm projesi yapan bir ağabeyiniz, kardeşinizim." diye konuştu.