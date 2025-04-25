Murat Kurum: İstanbul'da 6 bin 539 hasar ihbarı aldık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaşanan 6,2'lik deprem ve beklenen İstanbul depremine etkilerine ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin hasar raporunu açıkladı. Depremin meydana geldiği günden itibaren 6 bin 539 hasar ihbarı aldıklarını belirten Kurum, bunların bin 473'ünün hasarsız olduğunu, sadece 101 binanın az hasırlı olarak tespit edildiğini belirtti.



Murat Kurum, bilim insanlarının depremle ilgili görüş birliği içinde olmadıklarını belirterek, "Bilim insanlarımız bu konuda ikiye ayrılıyor. Birtakım bilim insanımız öncülü derken birtakım bilim insanımız ise bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor. ABD'deki bilimsel verilere bakınca böylesi büyük bir deprem öncesi deprem olma olasılığını yüzde 5 olarak açıklıyor. Dolayısıyla bu 6.2'lik depremi bir haberci olarak konumlandırmak da depremin olmayacağını söylemek de doğru değil." dedi.



Kurum, evlerine giremeyen 40 bin kişinin geceyi parklarda, millet bahçelerinde, toplanma alanlarında geçirdiğini ifade etti.



Depremin ilk gecesi 500 bini aşkın çorba ve 1 milyon su ve kumanya dağıtımı yapıldığını ifade eden Kurum, bugün sayının düne nazaran azaldığını kaydetti.



DEPREMİN İVMESİ DÜŞÜK



Depremin süresinin 13 saniye olması ivmesinin düşük olması sebebiyle büyük bir yıkım yaşanmadığını belirten Kurum, Elazığ Sivrice'deki depreminin de kısa sürmesinin yıkımı engellediğini vurguladı.



Sürenin uzamasının felaketi büyüteceğini ifade eden Kurum, "Bu süre uzasaydı ve şiddetinin yükselmesi durumunda 6.2 de oldukça büyük bir deprem olup hasar verebilirdi." diye konuştu.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI



Depremden sonra 6 bin 539 hasar ihbarı aldıklarını belirten Kurum, bunların bin 473'ünün hasarsız olduğunu, sadece 101 binanın az hasırlı olarak tespit edildiğini açıkladı.