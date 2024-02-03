Murat Kurum: İstanbul'da imar problemi kalmayacak

İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbul’un makus talihini Ümraniye ile değiştireceğiz. Bizi çalışırken göreceksiniz. Biz sadece çalışacağız. İstanbul’un her mahallesinde, sokağında İstanbullular hep illallah etmiş. Ama umut var, heyecan var, sevgi var. Ümraniye biliyor ki, 31 Mart’ta fetret devri bitecek, yeniden yükseliş başlayacak.''



''İSTANBUL'UN EVLADI, KARDEŞİ OLMAYA SÖZ VERİYORUZ''



Afetlere dirençli bir İstanbul yapacaklarını da söyleyen Murat Kurum, “Nasıl Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye’de yaptıysak, 39 ilçede de milletimizle el ele vereceğiz. İmar problemi kalmayacak. Bu dönüşüm sürecini kıymetli başkanımız ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte tamamlayacağız. Dert, insanı yollara düşürürmüş. Biz de o yüzden Ümraniye’nin yollarında olacağız. İstanbul’un evladı, kardeşi olmaya söz veriyoruz.'' ifadelerini kullandı.