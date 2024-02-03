Murat Kurum: İstanbul'da imar problemi kalmayacak

31 Mart'taki yerel seçime az bir süre kala, belediye başkan adayları saha çalışmalarına devam ediyor.
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte Alemdağ Caddesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda bulunan AK Parti'nin seçim standını ziyaret etti.
''İSTANBUL'UN GÜNDEMİNDE OLMAYAN HİÇBİR İŞ BİZİM DE GÜNDEMİMİZDE OLMAYACAK''
Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Murat Kurum, İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir işin, kendi gündemlerinde de olmayacağını söyledi.
Kurum, şöyle devam etti:
“15 gün önce adaylığımız ilan edildikten sonra İstanbul’un her ilçesine gittik. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Gördük ki, İstanbul değişim istiyor. İstanbul yarı zamanlı belediyecilik istemiyor. Boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir anlayış istemiyor. İstanbul el ele, omuz omuza kardeşlik, sevgi ve ilgi istiyor.
İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbul’un makus talihini Ümraniye ile değiştireceğiz. Bizi çalışırken göreceksiniz. Biz sadece çalışacağız. İstanbul’un her mahallesinde, sokağında İstanbullular hep illallah etmiş. Ama umut var, heyecan var, sevgi var. Ümraniye biliyor ki, 31 Mart’ta fetret devri bitecek, yeniden yükseliş başlayacak.''
''İSTANBUL'UN EVLADI, KARDEŞİ OLMAYA SÖZ VERİYORUZ''
Afetlere dirençli bir İstanbul yapacaklarını da söyleyen Murat Kurum, “Nasıl Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye’de yaptıysak, 39 ilçede de milletimizle el ele vereceğiz. İmar problemi kalmayacak. Bu dönüşüm sürecini kıymetli başkanımız ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte tamamlayacağız. Dert, insanı yollara düşürürmüş. Biz de o yüzden Ümraniye’nin yollarında olacağız. İstanbul’un evladı, kardeşi olmaya söz veriyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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