Murat Kurum: İstanbullu kardeşlerimizle birlikte karar alacağız

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy Bahçelievler Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği'ni ziyaret etti.



Kurum, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, dernek başkanı Mehmet Salih Çelik ve minibüs esnafı tarafından karşılandı.



Burada konuşma yapan Kurum, Dernek Başkanından minibüs esnafının sorunlarını dinlediğini, notlarını aldığını, sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.



''YARI ZAMANLI ÇALIŞAN BİR İBB YÖNETİMİ MEVCUT"

Minibüsçülüğün zor bir meslek olduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu:



"İstanbul'u anlamak isteyen, bu şehrin insanlarının ne demek istediğini, önce sizden, şoför esnafımızdan dinleyecek. Gelecek sizinle istişare yapacak ki, 'Şoförümün, esnafımın ne derdi var, ne problemi var', bu istişareleri gerçekleştirecek. Tabii bugün yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar. Bu kadar da şehrin sorunlarına vakıf olduklarını düşünmüyorum. Çünkü az önce Başkanım da ifade etti; minibüsçünün bir derdi varsa gelip dinleyeceksin, can kulağıyla dinleyeceksin. Çözüm için bir irade ortaya koyacaksın ki bu iradelerin de koyulmadığını net bir şekilde görüyoruz."



AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak esnafın sorunlarını çözmenin gayreti içinde olduklarını aktaran Kurum, "Minibüslerin taksiye çevrilmesi noktasında AK Parti olarak da her zaman sizlerin yanında durduk. Siz istediniz biz yaptık ve AK Parti olarak, metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı da boşa çıkan minibüslerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi, Meclis'imizden geçirdik. Ben size Murat Kurum sözü veriyorum. Kardeşiniz olarak şu sözü veriyorum ki, biz attığımız her adımda esnafımızla, minibüsçümüz, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz, birlikte karar alacağız, birlikte bu kararı hayata geçiriyor olacağız." diye konuştu.