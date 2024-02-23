Murat Kurum: İstanbul'u pazarlık konusu yaptılar

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala, adayların da seçim çalışmaları hızla devam ediyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, kentsel dönüşüm konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. 650 bin konutu nasıl yapacağını açıklayan Kurum, CHP'li yönetilcilere eleştirilerde bulundu.

Murat Kurum: İstanbul'u pazarlık konusu yaptılar

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçim çalışmalarına Bağcılar'da devam etti.

Kurum'un gündemindeki öncelikli konu kentsel dönüşümdü.

"Sizin reklam bütçenize ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız." ifadelerini kullanan Kurum, "Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız harcadığınız kaynakları biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin 'yi ele geçirmek için oluşturduğunuz kaynakları İstanbul'un kaynaklarına kullanacağız." dedi.

"PAZARLIK KONUSU YAPTILAR"

Kurum, İstanbul'un CHP ve DEM Parti arasında pazarlık masasına yatırıldığını da savunarak "Kandil uzlaşının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna istanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. İstanbul'u bu duruma düşürenler şunu unutmasın tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa paylaşılmak istense millet buna izin vermemiştir." dedi.

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