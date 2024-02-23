Murat Kurum: İstanbul'u pazarlık konusu yaptılar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına Bağcılar'da devam etti.

Kurum'un gündemindeki öncelikli konu kentsel dönüşümdü.

"Sizin reklam bütçenize ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız." ifadelerini kullanan Kurum, "Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız harcadığınız kaynakları biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin CHP'yi ele geçirmek için oluşturduğunuz kaynakları İstanbul'un kaynaklarına kullanacağız." dedi.



"PAZARLIK KONUSU YAPTILAR"



Kurum, İstanbul'un CHP ve DEM Parti arasında pazarlık masasına yatırıldığını da savunarak "Kandil uzlaşının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna istanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. İstanbul'u bu duruma düşürenler şunu unutmasın tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa paylaşılmak istense millet buna izin vermemiştir." dedi.

