Murat Kurum: Kimsenin geride kalmadığı bir İstanbul için koşacağız

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Ermenileri Patrikliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak Maşalyan, Başpiskopos Aram Ateşyan ve Azınlık Cemaatlerinin mensupları ile bir araya geldi.



Kimsenin gerdie kalmadığı bir istanbul için koşacağız diyen Murat Kurum'un gündeminde cemaat temsilcilerinin talepleri vardı.

Kurum, "Özellikle azınlıkların yaşadığı ilçelerdeki okullarımızın yapısal sıkıntıları olduğunu biliyorum. Birçoğu hasarlı vaziyette. Biz 1 Nisan sabahı itibarıyla İstanbul medeniyetinin bu güzide değerlerini tek tek gözden geçireceğiz. Cemaatlerimizin ibadethaneleriyle ilgili de gereken tüm ihtiyaçları süratle karşılayacağız." dedi.

"650 BİN KONUT YAPACAĞIZ"



Murat Kurum'un ikinci programı ise kentsel dönüşüm çalışmalarıydı. Bağcılar'da eski binaların yıkım ve temel atma törenlerine katılan Kurum, "Ne zaman konu deprem olsa konu değiştirme çabalarını görüyoruz. Göz göre göre İstanbulluları kandırma çabalarına şahit oluyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı itibariyle bakanlığımızın yarısı bizden kampanyası ile yapacağı 350 bin konutun yanında biz de İBB olarak yarısı büyükşehirden diyeceğiz. 650 bin konutun inşaatını başlatacağız. Yüz bin sosyal konutun inşaatına hızlı bir şekilde başlayıp buradaki kardeşlerimizin çok uygun koşullarda oturabileceği konutları yapcağız. 1 milyon konutu güvenli hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.