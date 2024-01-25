Murat Kurum projelerini açıklayacak

Belediye başkan adayları yerel seçim projelerini hazırlamaya devam ediyor.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde vaatlerini anlatacak.
10 alt başlığın açıklanacağı lansmanda; 5 yıllık programda öncelikli başlıklar ise kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak.
Kurum ve ekibinin sosyal belediyecilik başlığına önem verildiği aktarılırken yaşamdan kültüre, çevreden doğaya, turizmden spora kadar birçok proje açıklanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- İbb
- Murat Kurum