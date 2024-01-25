Murat Kurum projelerini açıklıyor

Belediye başkan adayları yerel seçim projelerini hazırlamaya devam ediyor.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde vaatlerini anlatıyor.
Kurum'un açıklamaları şöyle:
Bugün hep birlikte İstanbul'un gelecek yüzyılını belirleyecek 2034'ün 2053'ün büyük adımlarını konuşacağız. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul zamanı diyeceğiz.'
İstanbul vizyonu ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracak duruştur. Özen gösterilmemiş mahallelerin sokakların özlediği vizyondur. İstanbul vizyonu en çok da halkın vizyonudur.
AK Parti belediyeciliği 30 yıl önce ilk defa İstanbul'da parladı. İstanbul'un 1994'te başlayan parlak ilerleyişi 2019'da fetret dönemine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul problemler yumağı haline geldi. İstnabul'da büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. İstanbul çaresiz değildir.
İstanbul'un yeniden yıldızını parlatacak olan yönetim yaklaşımının adı 'Sistem İstanbul'. Sistem İstanbul'un merkezinde sadece siz varsınız. Her porjemizde İstanbullulara sosyal yaşam sunacağız.
İşte 10 hedef...
1) TRAFİK
Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafikte kaybettiğimiz vakti sevdiklerimize ayırmak istiyoruz.
İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükseldi. Zirve saatlerinde yüzde 90'ları bile aşıyor.
5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. İstanbul'u trafik çilesine mahkum etmeyeceğiz.
2034'teki hedefimiz 2034 karayolu ağırlığı yüzde 48'e çıkarmak, raylı sistemlerdeki payı da yüzde 48'e çıkaracağız. Deniz yolu ulaşımını da yüzde 4'e çıkarmaktır. Trafikte bu sayede çile azalacak. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 34 dakikaya düşecek.
İstanbul trafiği 10 yılın sonunda geri dönmemek üzere son bulacak.
Mevcut 328 km metro hattını 2029'a kadar 650 km'ye çıkaracağız. 2034'te de 1004 km'ye ulaştıracağız. İstanbul'daki iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz.
ESENLER VE HAREM OTOGARI TAŞINIYOR
Esenler ve Harem Otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içi trafikte bulunan ve yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımız olacağız.
SİLİVRİ'YE METROBÜS
Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un her yerinde aynı hizmetleri götürmek. D100 karayolunu düzenleyecek metrobüs hattımızı Tüyap-Slivri hattına kadar uzatacağız. Bunu da çok kısa bir sürede hayata geçirmiş olacağız.
OTOPARK VE İSPARK
İstanbulumuza 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Aynı zamanda bu otoparklar deprem esnasında da toplanma alanı olarak kullanılacak.
Kendi evinin önünden aracını park edenlerden ücret almayacağız. Aynı zamanda İSRPAK'ta yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saat park ücretsiz olacak.
TAKSİ SORUNU
Taksi sorununu tamamen çözeceğiz. Tüm sistemleri 'Merkezi Taksi Sistemi' çatısı altında birleştireceğiz. Tek çatı altında bu çalışmaları yaparak taksi sayısını artıracağız.
DENİZ ULAŞIMI
Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. Beylikdüzü'nden Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Emminönü,Kabataş ve Beşiktaş'ta mini iskeleler kuracağız.
2) DEPREM
Deprem bir milli güvenlik sorunudur. Afetlere dirençli İstanbul vadediyoruz.
Söz verdiklerinin yüzde 5'ini bile yapamadılar. İBB bu konut sayısıyla bizim ilçe belediyemizin başarısının yarısına ulaşamadı. Dönüşüm meselesi sorumluluk ve ciddiyet ister.
1 Nisan sabahı İstanbulûn kaybettiği yılları telafi edeceğiz. İstanbul'da tek riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli 650 bin konut inşa edeceğiz.
Biz öldürülen yavaşlatılan KİPTAŞ ile konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'^da başvuruları alacağız. Yarısı Bizden diyerek 700 bin TL hibe desteği sağlayacağız. 700 bin TL kredi desteği ve 100 bin TL de taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı tamamlayacağız.
100 bin sosyal konut üreterek bunları düşük fiyatla kiralacağız. Bu projelerimizden 39 ilçemiz de yararlanacak. Konutlar kesinlikle satılmanayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralacanak. Böylece yüksek kira fiyat artışlarına karşı düşük gelirleri koruyacağız.
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