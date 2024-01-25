Murat Kurum projelerini açıklıyor

SİLİVRİ'YE METROBÜS

Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un her yerinde aynı hizmetleri götürmek. D100 karayolunu düzenleyecek metrobüs hattımızı Tüyap-Slivri hattına kadar uzatacağız. Bunu da çok kısa bir sürede hayata geçirmiş olacağız.

OTOPARK VE İSPARK

İstanbulumuza 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Aynı zamanda bu otoparklar deprem esnasında da toplanma alanı olarak kullanılacak.

Kendi evinin önünden aracını park edenlerden ücret almayacağız. Aynı zamanda İSRPAK'ta yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saat park ücretsiz olacak.

TAKSİ SORUNU

Taksi sorununu tamamen çözeceğiz. Tüm sistemleri 'Merkezi Taksi Sistemi' çatısı altında birleştireceğiz. Tek çatı altında bu çalışmaları yaparak taksi sayısını artıracağız.

DENİZ ULAŞIMI

Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. Beylikdüzü'nden Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Emminönü,Kabataş ve Beşiktaş'ta mini iskeleler kuracağız.



2) DEPREM

Deprem bir milli güvenlik sorunudur. Afetlere dirençli İstanbul vadediyoruz.

Söz verdiklerinin yüzde 5'ini bile yapamadılar. İBB bu konut sayısıyla bizim ilçe belediyemizin başarısının yarısına ulaşamadı. Dönüşüm meselesi sorumluluk ve ciddiyet ister.

1 Nisan sabahı İstanbulûn kaybettiği yılları telafi edeceğiz. İstanbul'da tek riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli 650 bin konut inşa edeceğiz.