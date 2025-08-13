Murat Kurum: "Sındırgı'da 14 bin 875 binayı inceledik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören köyleri ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



Bakan Kurum, Sındırgı’daki deprem sonrası ekiplerin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:



"Şu ana kadar;



14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik.



426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik.



Çalışmalarımız tamamlanınca hızla adımları atacağız."