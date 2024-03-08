Murat Kurum: Teknoparklara destek olacağız

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret eden Kurum "1 Nisan itibarıyla teknoparklara İBB olarak destek olacağız, tüm teknoparklarda ortaklığımızı göreceksiniz.'' dedi.

Murat Kurum: Teknoparklara destek olacağız
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31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın Başkan adayı bu kapsamda İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret etti.

Teknoparkta geliştirilen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 1773 İTÜ Teknopark'tayız. Gerçekten içeriye girdiğinizde gençlerimizin o teknolojik çalışmalarını hocalarımızla birlikte oluşturdukları takımları gördüğümüzde gurur duyacağınız bir ortam var. Denizin üstündeki kurtarma ekipmanından, insansız hava araçlarına, otonom araçlara, elektrikli Formula 1 aracından, enkazda arama kurtarma yapacak robotlara kadar birçok teknolojinin İTÜ'de hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından geliştirildiğine şahitlik ettik.

Murat Kurum: Teknoparklara destek olacağız - 1

Üniversitelerimizle işbirliği içerisinde teknoparklarımızda yapacağımız çalışmalarla birlikte, bu teknolojiyi 'de üreten, bu takımlarımızda birlikte seri üretime geçmiş istihdamı artıran, ekonomiye, 'a katkı sunan işler olsun istiyoruz.''

"TÜM TEKNOPARKLARDA BİZİM ORTAKLIĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ"

İBB olarak teknoparklara destek olacaklarının altını çizen Kurum, "1 Nisan itibarıyla teknoparklara İBB olarak destek olacağız. Buradaki gençlerimizin geliştirmiş olduğu bu ürünlerimize, hem maddi hem de manevi destekler sağlayacağız. Teknoparkların ortağı olacağız. İBB olarak tüm teknoparklarda bizim ortaklığımızı göreceksiniz. Çocuklarımızın orada ürünleri geliştirebilmesi adına her türlü desteği verdiğimizi göreceksiniz.'' diye konuştu.

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