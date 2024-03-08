Murat Kurum: Teknoparklara destek olacağız

Üniversitelerimizle işbirliği içerisinde teknoparklarımızda yapacağımız çalışmalarla birlikte, bu teknolojiyi Türkiye'de üreten, bu takımlarımızda birlikte seri üretime geçmiş istihdamı artıran, ekonomiye, İstanbul'a katkı sunan işler olsun istiyoruz.''



"TÜM TEKNOPARKLARDA BİZİM ORTAKLIĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ"



İBB olarak teknoparklara destek olacaklarının altını çizen Kurum, "1 Nisan itibarıyla teknoparklara İBB olarak destek olacağız. Buradaki gençlerimizin geliştirmiş olduğu bu ürünlerimize, hem maddi hem de manevi destekler sağlayacağız. Teknoparkların ortağı olacağız. İBB olarak tüm teknoparklarda bizim ortaklığımızı göreceksiniz. Çocuklarımızın orada ürünleri geliştirebilmesi adına her türlü desteği verdiğimizi göreceksiniz.'' diye konuştu.

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