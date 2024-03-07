Murat Kurum: Tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vereceğiz

Siyasi partilerin yerel seçim çalışmaları devam ediyor.

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum proje tanıtım toplantısında konuştu.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

Kültür, sanat ve turizm ile yaşayan bir İstanbul’a giden yolu aktaracağız. Daha yeşil, daha güzel bir gelecek için Nefes İstanbul diyeceğiz. Sürdürülebilir Su Yönetimi’yle iklim krizine dirençli bir İstanbul diyeceğiz. 1 Nisan’dan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi; iyi gününüzde kötü gününüzde, her anınızda hep yanınızda olacak. Bu hedefimizi; birbirinden değerli sosyal belediyecilik uygulamalarımızla, çok kısa bir sürede başaracağız.



"İŞLERİNE GERİ DÖNECEK"



Dün sokaklarda, bugün bu salonda; tarihin ve vicdanın önünde İstanbullulara söz veriyoruz. 1 Nisan’dan sonra; haksız yere ekmeğinden edilen emekçilerimiz işlerine geri dönecek. Dün sokaklarda, bugün bu salonda; tarihin ve vicdanın önünde İstanbullulara söz veriyoruz. 1 Nisan’dan sonra; haksız yere ekmeğinden edilen emekçilerimiz işlerine geri dönecek!



Kadınlar arasında, ev hanımı veya çalışan kadın ayrımı yapmak; yarı zamanlı Belediye Başkanı’na yakışır. Bizim anlayışımızda kadınlar asla ayrıştırılamaz, çünkü bu vatanın her kadını bizim kutsalımızdır! Bu şehrin kadınları güçlü olacak. Yatırım ve istihdama katkı sunmalarının önünü açacağız.

100 BİN LİRA HİBE

1 Nisan’dan itibaren; tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul’u Büyütecek Kadınları destekleyeceğiz. Belediyemizden başlamak üzere, İstanbul’un her yerinde kadın istihdamını süratle artırıyoruz.

İşlerini büyütmek istediklerinde; pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. Ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazanca dönüştüreceğiz.

İstanbul’da; çocuğu 6 yaşına kadar olan anne ve babalara, yavrularıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz. Yine 6 yaşına kadar çocuğu olan annelerimizi; yavruları yanlarında olsun olmasın toplu ulaşımdan ücretsiz faydalandıracağız.