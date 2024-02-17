Murat Kurum: Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğince Sarıyer'de bir sosyal tesiste düzenlenen 4. Tesis Yönetim Zirvesi'nde konuşan Kurum, derneğin son dönemde giderek önem kazanan site, apartman ve toplu konut yaşam alanlarının yönetimiyle ilgili önemli bir adım attığını dile getirdi.

Sektörün tek bir çatı altında toplanarak faaliyet vermesi için kentsel tesis yönetiminin daha işlevsel bir hale getirildiğini belirten Kurum, şöyle dedi:



"9 Aralık 2022'de İstanbul'da sizlerle 2. Tesis Yönetim Zirvesi'ni gerçekleştirmiştik. Orada da ifade ettiğimiz gibi tesis yönetimi, Türkiye'de henüz çok yeni ve büyüyen bir sektördür. 1990'lı yıllarda İstanbul'da plaza ve alışveriş merkezlerinin inşaatıyla faaliyetlerine başlayan bu sektör, son 20 yılda şehirlerde büyük bir hızla yayılıyor. Sektörün nasıl bu kadar hızlı büyüdüğünü de sizlere şöyle izah edebiliriz. Bugün istikrarlı ve yapı sektörünün tüm potansiyelini harekete geçiren bir iktidarın varlığı, emlak sektörünün yükselen alım gücüyle hızla gelişmesi ve nitelikli konut projelerinin artması bunun en büyük nedenidir."



Son 20 yılda plansız ve çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak için ülkenin dört bir yanında başlatılan kentsel dönüşüm ve toplu konut faaliyetlerinin hayatın önemli bir parçası haline geldiğini aktaran Kurum, "Türkiye'nin ve milletimizin zenginleşmesiyle birlikte gecekondu mahalleleri ve çöküntü alanları yerlerini hızla toplu yapılara ve sitelere bıraktı." ifadesini kullandı.



Kurum, İstanbul başta olmak üzere tüm büyük şehirlerde toplu yapıların yoğun olduğunu, 5 bin nüfusu geçen sitelerin yaygınlaşmasının ise tesis yönetiminin önemini son derece arttığını kaydetti.



Bu nedenle site ve tesis yöneticilerinin de hizmet kalitelerinin artırılmasının artık kaçınılmaz bir hale geldiğini belirten Kurum, bu kaliteyi artırmak, vatandaşların hayatını daha konforlu, daha kaliteli getirmek için pek çok yeniliğin de gündemlerinde olduğunu ifade etti.



Kurum, kat maliklerinden gelecek talepler doğrultusunda mahallelerde yapacakları sosyal donatı alanlarının sitelerde de yer alabileceğini aktardı.



Site sakinlerinin aidatlarla ilgili problemi olduğunu dile getiren Kurum, şunları söyledi:



"Bazı sitelerimizde fahiş oranda, neredeyse bir kira kadar aidat alınmaktadır. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için de gerekli çalışmaları İBB olarak yapacağız ve aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için buradaki yöneticilerimizle birlikte çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ki altını çizerek ifade ediyorum yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi 1 Nisan'dan sonra da belediyemizin tüm imkan ve kaynaklarını milletimize, İstanbullu kardeşlerimizin, tesis yönetim sektörümüzün hizmetine sunmaya devam edeceğiz."



İstanbulluların hayatının yaşanmaz bir hale getirildiğini dile getiren Kurum, "İşte İstanbul'u bu hale getirenler, bu büyük sorumsuzluğun sahibi olan elbette mevcut CHP'li İBB yönetimidir. Bu yönetim tıpkı Don Kişot gibi. Biliyorsunuz, Don Kişot gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini zannederek de yel değirmenlerine savaş açıyor. İşte mevcut yönetim de 5 yıldır aynen böyle bir zihniyetle hareket ediyor." ifadelerini kullandı.



Zirvede, konuşmaların ardından Kurum'a Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini resmedildiği tablo hediye edildi.



Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu Başkanı İbrahim Bozan, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Cumhur İttifakı Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Çoşkun ile üyeler ve vatandaşlar katıldı.



"TRAMVAYLAR ÇARPIŞIYOR, KİMİSİ RAYDAN ÇIKIYOR, KİMİSİ RAYIN ORTASINDA ÖYLECE KALAKALIYOR"



Kurum, buradaki programının öncesinde, İBB AK Parti Meclis Grubu Teşekkür Programı'nda meclis üyeleriyle bir araya geldi.



İBB'de 5 yıl boyunca kendilerini temsil eden dostlarıyla beraber olmak, onlarla beraber yol yürümekten büyük bir memnuniyet duyduğunu aktaran Kurum, önlerinde hedefler zinciri olduğunu kaydetti.



Kurum, "Bu zincirin ilk halkası, milletimizin gönlüne girerek, İstanbullu kardeşlerimizin kalplerini fethederek 31 Mart'taki seçim gecesinden zaferle çıkmak. Asıl hedef işte ondan sonra başlıyor. Ondan sonra işimiz gücümüz İstanbul olacak." ifadelerini kullandı.



Geçen yıl 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimleri hatırlatan Kurum, Türkiye Yüzyılı hedefiyle çok önemli bir eşiği aştıklarını, şimdi Türkiye Yüzyılı hedeflerini "yeniden İstanbul" ve "gerçek belediyecilik" hedefiyle buluşturmak istediklerini, Türkiye genelinde elde edilen başarıları yerelde tekrar etmeleri gerektiğini dile getirdi.



Kurum, motivasyonlarını milli iradeden aldıklarını kaydederek, "Milletimiz bize 'Yeniden İstanbul' diyor, öyleyse bizler de İstanbul için yarışa girmekten bıkmayacak, İstanbul'a hizmet yarışından asla ve asla kopmayacağız. İstanbul yeniden gerçek belediyecilik vizyonunun yeniden eser siyasetinin, yeniden doğru hizmetin himayesinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Trafiğe her geçen gün yeni araç girdiğine dikkat çeken Kurum, şunları kaydetti:



"Ancak alternatif yollar, köprüler, kavşaklar, ulaşımı rahatlatacak tüneller yapılmıyor aksine yatırımlar baltalanıyor. O yolların yapılması için Büyükşehir Belediyesi Meclisinden sizlerin onayıyla verilen krediler, destekler maalesef reklama, algıya başka başka işlere harcanıyor. Milletimiz yeni kavşak, yeni yol, yeni tünel, yeni metro hattı beklerken bir de bakıyorsunuz ki o paralar mevcut Büyükşehir Belediye Başkanının kaygısı için algıya harcanıyor. İşlemeyen bir toplu taşıma var. Sabah bindiği otobüs bozulmasa, akşam bindiği metrobüs bozuluyor. Tramvaylar çarpışıyor, kimisi raydan çıkıyor, kimisi rayın ortasında öylece kalakalıyor."

