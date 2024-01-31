Murat Kurum'dan, girişimci kadınlara 100 bin TL destek vaadi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Murat Kurum, girişimci kadınlara 100 bin TL destek vaadinde bulundu. ''Belediye otobüsünden inen hanım kardeşim evine güvenle gitsin.'' diyen Kurum, ''Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak.'' ifadesini kullandı.

Murat Kurum'dan, girişimci kadınlara 100 bin TL destek vaadi
Murat Kurum kimdir? AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Murat Kurum kimdir? AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

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Cumhur İttifakı'nın Başkan adayı , Bayrampaşa'da kadın girişimcilerle bir araya gelerek vaatlerini anlattı.

Kurum şöyle konuştu:

''Evi yuva yapan nasıl kadınsa toprağı vatan yapan da kadınlardır. 100 bin girişimci kadınımıza size İBB'den 100 bin TL işini geliştir diyeceğiz. Girişimci kadınımız, vereceğimiz sermayelerle İSMEK'te vereceğimiz yine eğitimlerle desteklerle kendi işini kurabilecek hane ekonomisine destek olacak çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmek için bir mücadele verecek.

''GEREKİRSE İETT ŞOFÖRÜ EVE BIRAKACAK''

Belediye otobüsünden inen hanım kardeşim evine güvenle gitsin. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak. Annelerimizin endişesine odaklanıyoruz. Bu endişelerinden biri de başıboş gezen yüzlerce sokak hayvanıdır. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanımızda hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, aşılama, kısırlaştırma gibi uygulamalarımızı yapacağız.''

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