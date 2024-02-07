Murat Kurum'dan işçilere destek vaadi

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) toplantısına katıldı.

''KİPTAŞ ARACILIĞIYLA İŞÇİ KOOPERATİFLERİNE DESTEK VERECEĞİZ''



Burada yaptığı konuşmada memur ve işçilerin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ'la destek olunacağını belirten Kurum şu ifadeleri kullandı:

''100 bin sosyal konut yapacağız, bu konutlarımız kiralanacak ve kentsel dönüşüme giren kardeşlerimize 39 ilçeye yetecek şekliyle inşallah bu projeleri gerçekleştireceğiz. Bu konutlarımızın kira fiyatları oldukça makul olacak. Hem İstanbul'daki konut, kira fiyatlarının düşürülmesine hem de vatandaşımıza bu manada destek olmak için inşallah bu projeyi yapacağız. Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere de KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz.''

İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da ''CHP'li yönetim ve temsil ettiği zihniyet maalesef çözümsüzlük siyasetini 5 yıl boyunca bu şehirde hakim kılmış ve İstanbul'umuzun ekonomik performansını bile isteye yavaşlatmıştır.'' sözleriyle eleştirdi.

