Murat Kurum'dan Özgür Özel'e sel tepkisi: "Yalan söyleyerek siyaset yapıyorlar"

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum , AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin "Arzu ediyoruz ki bu seller yaşanmasın. Arzu ediyoruz ki vatandaşımızın canından malına zarar gelmesin." dedi.

83 yılın en büyük yağışları olduğuna işaret eden Bakan Kurum, "Metrekareye 273 kilogram yağış düştü. Ancak bununla birlikte biz iklim değişikliğine uyum ve adaptasyonu sağlamalıyız. Şehirlerimizin altyapısını güçlendirmeliyiz. Dere ıslahlarını yapmalıyız. Derelerin kesitlerini yeniden gözden geçirmeliyiz." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL 'E TEPKİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sel felaketinin ardından “Kanal İstanbul'a ev yapılıyor.” eleştirisine de "Buradaki acı üzerinden siyaset yapılmaz." diyerek tepki gösteren Bakan Kurum, "Kendine inananlar da olsa, o inananlara saygı duyması gerekir Özgür Özel'in. Maalesef, maalesef pervasız bir şekilde algı siyaseti yapmaya devam ediyorlar. Ama bir tarafta da gerçekler var. Gerçekler gün gibi ortada." ifadelerini kullandı.

Kurum, şu sözlerle tepkisini sürdürdü:

“Bugüne kadar attığı tüm iftiralara baktığınızda, işte deprem bölgesinde senet imzalattılar dediler, Ayazağa'daki selin sebebi bakanlık dediler ama gelinen süreçte biz ne deprem bölgesinde vatandaşımıza senet imzalattık, ne de Ayazağa'daki selin sebebi biziz. Özgür Bey daha Ayazağa'ya gitmedi. Orada vatandaşlarımız vefat etti, orada yüzlerce esnafımızın malına, canına zarar geldi. Bunun sebebinin derelerin ıslah edilmemesi, altyapının yetersiz olduğu ve bu altyapıya ilişkin gerekli iradenin konulmadığı bir süreci yaşıyoruz ve bunun da sorumlusu doğrudan belediyelerdir, değerli arkadaşlar. Belediyelerin yapmadığı işi soracağına, bunu sorup hesap sorması gerekirken yine iftira atarak, algı üretmeye çalışarak siyaset yapmaya çalışıyor.”

“HİÇBİR ŞEKİLDE KAÇAMAYACAKLAR”

Bakan Kurum, "Algı siyaseti dediğimiz, duyduğunu iftira atarak, yalan söyleyerek siyaset yapma girişiminde bulunuyor." dedi.

Açıklamasında CHP'li ve İYİ Partili belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına da değinen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu çaba, bu hırsızlıkları ve yolsuzlukları örtme çabasıdır, bundan hiçbir şekilde kaçamayacaklar.”

SEL BİLANÇOSU

Geçen hafta yaşanan sel felaketi, Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil birçok ilçeyi etkilemişti.

Sel ve su baskınlarında yollar göle dönmüş, araçlarında mahsur kalanlar ise yardım beklemişti. Ayrıca birçok zemin ve bodrum katta olan ev ile iş yerleri de zarar görmüştü. İstanbul'da ise selden en fazla etkilenen mahalle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi olmuştu.

Selin izleri silinmeye çalışırken Ayazağa'da dere yatağı üzerindeki binaların yıkımına karar verilmiş, Kur'an kursu binası, Ayazağa Atatürk Stadı ve 19 dükkan ile lojmanların bulunduğu yapıların yıkımına başlanmıştı.

3 BİN 17 HASAR DOSYASI

İstanbul'da sigorta şirketleri nezdinde 3 bin 17 hasar dosyası açılmış durumda. Bunların 2 bin 41 adedi konut, işyeri ve sınai tesisleri. 976 tanesi ise kasko sigortası kapsamında açılan hasar dosyaları.