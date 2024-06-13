Murat Nehri'nde kaybolan çocuktan acı haber

Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 gün önce girdiği Murat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki Burak Süner'in cansız bedenine ulaşıldı.

Murat Nehri'nde kaybolan çocuktan acı haber

'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Burak Süner'i (14) bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

Çocuğun cansız bedenine nehre girdiği noktadan 3 kilometre ötedeki Seydili köyü mevkisinde ulaşıldı.

Murat Nehri'nde kaybolan çocuktan acı haber - 1 Burak Süner

Ekiplerce sudan çıkarılan Süner'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

'ın Palu ilçesinde 7 Haziran'da Murat Nehri'ne giren Süner, gözden kaybolmuş, arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş, çocuğun bulunması için çalışmalara başlanmıştı.

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