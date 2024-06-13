Murat Nehri'nde kaybolan çocuktan acı haber

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Burak Süner'i (14) bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekiplerince arama çalışması yürütüldü.



Çocuğun cansız bedenine nehre girdiği noktadan 3 kilometre ötedeki Seydili köyü mevkisinde ulaşıldı.

