Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışması başlatıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde, 6 yaşındaki İpek Yıldız'ın nehire düştüğü öne sürülüyor.

Birsen-Murat Yıldız çiftinin 6 çocuğundan biri olan Yıldız'ın, bugün saat 14.00 sularında, nehir kenarında oyun oynarken bilinmeyen bir sebeple suya düştü.

Sudan çıkamayan kız çocuğu yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Haber verilmesi üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri köye sevk edilirken, Diyadin Kaymakamı Alper Balcı’da arama çalışmalarına katıldı.

Tüm ekiplerin arama çalışmaları için seferber edildiğini belirten Balcı, aralıksız bir şekilde İpek’i arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.