Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı

İBB'ye yönelik operasyonlarda bazı tutukluların avukatlığını yapan Kazım Yiğit Akalın ve İBB Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da kendi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı çıktığını söyledi.



Günel ve Akalın "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alındı.