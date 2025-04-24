Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, Avukat Kazım Yiğit Akalın ve Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını yapan Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu gözaltına alındı.
İBB'ye yönelik operasyonlarda bazı tutukluların avukatlığını yapan Kazım Yiğit Akalın ve İBB Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da kendi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı çıktığını söyledi.
Günel ve Akalın "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alındı.
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