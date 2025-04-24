Murat Ongun'un avukatı hakkında adli kontrol kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ile Avukat Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Avukatlar Akalın ve Günel hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İBB'ye yönelik operasyonlarda bazı tutukluların avukatlığını yapan Kazım Yiğit Akalın ve İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da kendi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı çıktığını söyledi.
Günel ve Akalın "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alındı.
TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER
Soruşturma kapsamında savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Günel ile Akalın'ın işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, Günel ve Akalın hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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