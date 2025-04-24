Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel'e gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındığını duyurdu.

Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel'e gözaltı
Serkan Günel ve Murat Ongun

İBB yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı.

Günel, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"İBB'ye yönelik operasyonda Murat Ongun'un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum. Savunma susturulamaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar."

Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun kimdir? (Murat Ongun'un özgeçmişi)

Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun kimdir? (Murat Ongun'un özgeçmişi)

Haberi Görüntüle

MURAT ONGUN'UN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZA RET

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Köksal Bayraktar ile Serkan Günel, geçtiğimiz günlerde tutukluluğa itiraz dilekçesini 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunmuştu.

Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...