Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel'e gözaltı

İBB yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı.

Günel, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"İBB'ye yönelik operasyonda Murat Ongun'un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum. Savunma susturulamaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar."