Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel'e gözaltı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındığını duyurdu.
İBB yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı.
Günel, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"İBB'ye yönelik operasyonda Murat Ongun'un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum. Savunma susturulamaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar."
MURAT ONGUN'UN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZA RET
İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Köksal Bayraktar ile Serkan Günel, geçtiğimiz günlerde tutukluluğa itiraz dilekçesini 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunmuştu.
Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetmişti.
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