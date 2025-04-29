Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı

EVİNDEN ÇIKAN PARALARI ANLATTI

Ongun, evinde çıkan 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 euro, bin 640 sterlinin kaynağı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim. Kendi emeklerimle kurup geliştirdiğim şirketimin hesaplarının bu kadar en ince ayrıntısına kadar bakılması beni şahsen rahatsız etmiştir. Eşim Murat Ongun dolayısıyla bu soruşturma kapsamında hakkımda işlem yapıldığını düşünüyorum."



"3 MİLYON 717 BİN 400 LİRALIK KİRAMIZI EŞİM ELDEN VERDİ"



İBB’nin açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına da yanıt veren Ongun, senelik olarak kiraladıkları villa için ödediği 3 milyon 717 bin 400 lirayı eşi Murat Ongun’un kendisine elden verdiği söyledi.