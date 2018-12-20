TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in şiddetine maruz kalan papağan kurtarılamadı.
Sosyal medyadaki görüntüler sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Veteriner hekimlerin yaptığı muayenede sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi, kanat ve vücudunun çeşitli yerlerinde ödemler olan papağan uygulanan tedavilere rağmen kurtarılamadı.
ÖZDEMİR AKIL HASTANESİNDE YATACAK
Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu sonrası gözaltına alınan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Özdemir 21 gün hastanede yatacak. Özdemir'e Bakanlık tarafından da 5 bin 254 lira para cezası kesildi.