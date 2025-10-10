Muratlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Nursu A. idaresindeki 59 AIV 355 plakalı motosiklet ile Erkan A. yönetimindeki 59 NC 709 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Nursu A. ile yanındaki İlknur A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Nursu A. ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, İlknur A. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Kazaya ilişkin adli inceleme başlatıldı.