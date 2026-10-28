Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara kalp krizinden hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçe kaymakamı, 61 yaşındaki İhsan Kara evinde kalp kriz nedeniyle fenalaştı.

Kara'nın eşinin ihbarını üzerine konuta sağlık ekipleri sevk edildi.

İhsan Kara, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

İHSAN KARA KİMDİR?

Konya'nın Hadim ilçesinde doğan İhsan Kara, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

1990 yılında Karaman Valiliği'nde kaymakam adayı olarak göreve başlayan Kara, daha sonra sırasıyla Koyulhisar, Şenkaya Kaymakamlığı, Batman Vali Yardımcılığı, Şuhut, Mersin Aydıncık, Konya Cihanbeyli, Ankara Pursaklar Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri olarak görev yapan İhsan Kara, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde kurucu Eğitim Daire Başkanlığı yaptı.

İstanbul Eyüpsultan Kaymakamı olarak görev yapmaktayken 1 Temmuz 2024 tarih ve 187 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Antalya Muratpaşa Kaymakamı olarak atanan İhsan Kara 29 Temmuz 2024 tarihinde görevine başlamıştı.