Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi vefatı nedeniyle Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Fatih Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Köyüne defnedilmek istemişti, Sisi zulmünü devam ettirdi. Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür, yoksa burada daha başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir. Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz." dedi.

