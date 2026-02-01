Muş-Kulp kara yolunda iş makinesinin üzerine çığ düştü

Muş-Kulp kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda kar nedeniyle kapanan güzergâhı ulaşıma açmak için çalışma yürüten Karayolları ekiplerine ait bir kar savurma aracı, Keklik Çeşmesi mevkisinde çığın altında kaldı.



Çığ düşmesinin ardından bölgeye yönlendirilen diğer iş makineleri ve ekipler, göçük altında kalan aracı kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı. Araçta bulunan operatörün de ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Çığ tehlikesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yol açma çalışmalarına geçici olarak ara verildiği bildirildi. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartları ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.