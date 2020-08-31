Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi

''Nitelikli cinsel saldırı'' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Uzman Çavuş Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi.

NTV Haber 31.08.2020 - 17:41 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 17:55

Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi

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İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması

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İçişleri Bakanlığı, intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmiştir" denildi.

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