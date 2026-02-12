Müsabakaya götürdüğü öğrencisini istismar etti. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alınan bilgiye göre, 2023'te 13 yaşında olan V.S., Manisa'dan müsabaka için gittiği Sivas ve Kocaeli'de judo antrenörü F.A. tarafından cinsel istismara uğradı. V.S. ve başka öğrencilerin de şikayeti üzerine F.A. tutuklandı. F.A. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı suçundan” Balıkesir, Manisa ve Kocaeli'de olmak üzere toplam 4 dosya açıldı. Balıkesir, Manisa ve Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık beraat etti. V.S.'nin şikayeti ile Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F.A., bugün son kez duruşmaya çıktı.

KOCAELİ VE SİVAS'TA İSTİSMAR ETMİŞ

Olayla ilişkili duruşma, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanık F.A., SEGBİS ile davaya katıldı. Taraf avukatları ve mağdur V.S.'nin ailesinin de katıldığı duruşmaya destek için, Manisa'dan mağdur çocukların aileleri de geldi.

Cumhuriyet savcısı önceki celsede verilen mütalaayı tekrar etti. Mütalaada V.S.'nin judo sporu ile ilgilendiği, sanığın judo öğretmeni olduğu, sanık ile mağdurun takım halinde çeşitli illerdeki müsabakalara gittikleri, sanığın mağdura yönelik cinsel kasıt altında 2 kez dokunması ve ilk temasın 2023'te Sivas'ta kaldıkları bir otelde yaşandığı belirtildi. İkinci temasın da müsabaka için gittikleri Kocaeli'de, mağdur uyku esnasındayken yaşandığı kaydedildi. Sanığın “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan cezalandırılması talep edildi.

“MÜVEKKİLİM BİNLERCE SPORCU YETİŞTİRMİŞTİR”

Sanığın avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müvekkilinin aynı suçtan 3 ayrı dosyadan beraat ettiğini belirterek devam etti:

“Müvekkilim milli sporcu ve eğitmendir, binlerce sporcu yetiştirmiştir. Müvekkilim judo federasyonu tarafından tanınan ve saygı duyulan birisidir. Sadece bu dosyada tutuklu kalmıştır. Müvekkilimin suçu işlemediği nettir. Masum bir insanın hayatı mahvedildi. Ayrımcılık gördükleri iddiası ile öğrenciler kanalize olarak şikayette bulunmuşlardır.”

KARAR VERİLDİ

Sanık yaptığı son savunmasında ise suçlamaları kabul etmediğini ve adalete sığındığını ifade etti. Tahliye ve beraatini talep eden sanığın kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerindeki “Çocuğun cinsel istismarı” suçunu sabit gördü. Heyet sanığın eğitimci olması ve eylemi zincirleme bir şekilde yapması nedeniyle cezada artırıma giderek F.A.'yı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.