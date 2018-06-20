24 Haziran seçimlerinde sona gelindi.



24 Haziran’da 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek. Sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak.



Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.



Müşait olmak isteyenler için başvurular ise 23 Haziran Cumartesi günü sona erecek.



Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.



Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı “Müşahit Görev Belgesi”ne sahip olmaları gerekir.



KİMLER MÜŞAHİT OLAMAZ?



İdari amirleri, zabıta amirleri ve memurları, askeri ceza kanununun üçüncü maddesinde yazılı askeri şahıslar, milletvekilleri ve milletvekili adayları sandık görevlisi olamazlar.



Belirtilmiş olan kişiler dışında 18 yaşını geçmiş olan herkes sandık görevlisi olarak görev alabilir.



NASIL MÜŞAHİT OLUNUR?



Öncelikle bir siyasi parti gözlemcisi olmak gerekiyor. Müşahit olarak görev yapmak isteyenler, seçime katılan AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Hüda-Par ve Vatan Partisi'ne başvuruda bulunarak sandık gözetmeni olarak görev alınabilir.



Ayrıca Oy ve Ötesi gibi bağımsız bir dernek üzerinden başvuru gerçekleştirilebilir.



Öte yandan, isteyen vatandaşlar, oy sayımını izleyebilir. Olumsuz bir durumda da avukat çağırabilir.



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