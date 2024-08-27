Müsavat Dervişoğlu, ameliyat oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Sanatoryum Devlet Hastanesi'nde bir ameliyat geçirdi. Dervişoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Müsavat Dervişoğlu, ameliyat oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, elindeki tendon sıkışması nedeniyle önceki gün Sanatoryum Devlet Hastanesinde bıçak altına yattı. Başarılı geçen operasyon sonrasında sağlık durumu iyi olan Dervişoğlu, bir gün dinlendikten sonra genel merkezdeki çalışmalarına devam etti.

Dervişoğlu'nun 30 Ağustos programlarına katılacağı ve aynı gün akşam belediye festivaline katılmak üzere de Mersin’e gideceği, ardından da İzmir'e geçeceği öğrenildi.

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