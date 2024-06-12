Müsavat Dervişoğlu: Bu kutlu çatının sahibi şahıslar değil, millettir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu konuşmasında, “Bizim siyasetimizde tutulacak tek el milletimizin nasırlı elleridir. Bakılacak tek göz milletimizin şuurlu gözleridir. Bakacağımız tek yüz sevdalısı olduğumuz milletimizin yüzüdür.” dedi.



İYİ Parti lideri, “Herkes iyi bilmelidir; milletin merkezi olarak kurulan bu kutlu çatının sahibi şahıslar değil, doğrudan doğruya millettir. İYİ Parti milletin eseridir ve öyle devam edecektir.” diye konuştu.



Hükümeti ekonomi üzerinden eleştiren Dervişoğlu, “Artık asgari ücretin ve emekli maaşlarının iktisadi bir sorun değil, insani bir sorun haline geldiğini görün. Ve bir an önce gerekeni yapın.” dedi.



Dervişoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bizim siyasetimizde tutulacak tek el milletimizin nasırlı elleridir. Bakılacak tek göz milletimizin şuurlu gözleridir. Bakacağımız tek yüz sevdalısı olduğumuz milletimizin yüzüdür. Allah hiç birimizi milletimizin yüzüne bakamayacak ve onun huzurunda utanacak hale getirmesin.



TARIM POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Süte verilen teşvik en az 3 lira olmalıdır. Çayır ve meralarımız ıslah edilmelidir. Köylümüzün hayvancılığıa yönelmesini sağlayabilecek politikalar geliştirilmelidir. Sadece köylülerimiz değil, insanımız da tarıma teşvik edilmelidir.



Coğrafyamıza uygun, yerli hayvan türleri geliştirilmelidir. Çiftçilerimiz mutlak suretli desteklenmelidir. Ancak bu tedbirlerle sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz.



EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ



Artık asgari ücretin ve emekli maaşlarının iktisadi bir sorun değil, insani bir sorun haline geldiğini görün. Ve bir an önce gerekeni yapın. Artık sizin izlediğiniz bu politikalar yüzünden toplum olarak iktisadi bir çöküntünün yanında ahlaki bir çöküntü de yaşıyoruz.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AYŞE ATEŞ’LE GÖRÜŞMESİ



Sevdiklerinden ayrı bir bayram geçirecek olan Ateş ailesine, Bengisu’ya ve Banuçiçek’e ve Ayşe kardeşime ayrıca iyi bayramlar diliyorum. Bu bayramın adaletten yoksun geçirdikleri son bayram olmasını yürekten temenni ediyorum.



Ve Dilerim ki Sayın Erdoğan yaptığın o görüşmede Ayşe Ateş’in gözlerinin içine bakarak dünya lideri olduğun makamında her yargı sürecine parmağını sokabildiğin kudretinle, “Evet ben bu ülkenin tek adamıyım, Cumhurbaşkanıyım ama katillere dokunamıyorum” dememişsindir.



O kızların halini hatırını sorarken de babalarının neden öldüğünü bile yazmayan adı iddianame, kendi ibraname olan bir tomar kağıt parçasını düşünür ve bu vebalden nasıl kaçacağını idrak edersin.

"SARAYLAR BİZE GÖRE DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen, milletimize yabancı yırtık deli gömleğini yeniden giymeye ısrarcı çevrelerle birlikte olamayız.



Biz millet adına yanlışlığa itiraz edenleriz, bu yoldan dönemeyiz. Herkes iyi bilmelidir; milletin merkezi olarak kurulan bu kutlu çatının sahibi şahıslar değil, doğrudan doğruya millettir. İYİ Parti milletin eseridir ve öyle devam edecektir.



Yani demek istiyorum ki; tıpkı dün olduğu gibi, bugün de saraylar bize göre hiç değildir.